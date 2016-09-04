Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Великобритания и США продолжат совместно противостоять «российской агрессии» на Украине. Об этом заявил сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции по итогам встречи с новым британским премьер-министром Терезой Мэй. Трансляцию пресс-конференции вел сайт Белого дома США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита Украины

Обама заявил, что Лондон подтвердил обязательства в отношении трансатлантической архитектуры безопасности. «Мы союзники по НАТО и видим мир одинаково. Мы продолжим противостоять российской агрессии на Украине, продолжим противостоять киберугрозам, бороться с террористическими сетями и по уничтожению ИГ (террористическая организация, запрещенная в России)», — сказал американский президент.

Это первые переговоры Мэй в должности премьер-министра Великобритании с президентом США. Переговоры состоялись на полях саммита G20, который проходит в китайском городе Ханчжоу.

С самого начала украинского конфликта Запад, в лице США и Великобритании твердит о вмешательстве России в украинские дела и о «российской агрессии». Никаких доказательств того, что Москва напрямую вмешивается в украинский конфликт, ни Вашингтон, ни Лондон не предоставили.

Напротив, имеется множество свидетельств того, что именно спецслужбы и официальные структуры США подготовили и провели государственный переворот на Украине, который привел к гражданской войне.