Анталья, Турция, 4 сентября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. В Сети интернет появилась видеозапись с места крушения туристического судна Kurt-C у берегов турецкой Антальи.

Пол Клэйс. День кораблекрушения. 1853

Напомним, ранее сегодня, 4 сентября, стало известно, что туристическое судно Kurt-C потерпело крушение. Корабль должен был совершить однодневный тур. Однако, плохая погода вынудила капитана преждевременно завершить прогулку.

Дойти до берега кораблю оставалась всего две мили, но судно дало крен и опрокинулось на бок.

Спасатели вытащили из воды 84 человека. 33 из них получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — гражданка Российской Федерации. Её состояние не вызывает опасений. Ещё два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.