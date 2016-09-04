Якутск, 4 сентября, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов находился на борту самолета авиаперевозчика «Якутия» Sukhoi Superjet 100, из-за технических неисправностей совершившего экстренную посадку в аэропорту вылета. Об инциденте в воскресенье, 4 сентября, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Don-vip Вынужденная посадка самолёта

По данным источника, самолет с главой субъекта Российской Федерации на борту 3 сентября выполнял рейс 492 по маршруту «Владивосток — Якутск». Во время набора судном высоты, не убрались предкрылки, в результате чего командир экипажа принял решение о возвращении воздушного судна в исходную точку маршрута.

Всего, по данным авиакомпании, на борту корабля находились 66 человек, в том числе возглавляемая Борисовым делегация участников Всемирного экономического форума .

Израсходовав топливо, самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. Пассажиры добрались до порта назначения на резервном судне.

В пресс-службе руководителя Республики Якутия информацию об авиаинциденте подтвердили.