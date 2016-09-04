Манила, 4 сентября, 2016, 06:35 — ИА Регнум. Землетрясение, магнитуда которого, по предварительным данным, составила 5,9 единицы, было зафиксировано на территории южного острова Филиппинского архипелага Минданао. Колебания земной поверхности были зафиксированы в 10:38 утра по местному времени воскресенья, 4 сентября, сообщает портал BNO News.

Martin Luff Последствия землетрясения

По данным геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 12 км, его эпицентр расположен в 74 км к юго-востоку от города Бутуан, на северо-восточной окраине острова. Между тем, Филиппинский институт сейсмологии и вулканологии определил магнитуду сейсмособытия как равную 5,7.

Подземные толчки чувствовались по всем острову Минданао, в том числе в городах Давао, Бутуан, Тагун и Мати. Сообщений о разрушениях или угрозе цунами не поступало.