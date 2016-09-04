Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. В китайском Ханчжоу, куда президент России Владимир Путин прибыл для участия в международном саммите G20, началась ставшая традиционной неформальная встреча лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Встреча проходит в государственной резиденции «Сиху», сообщает RT.

GDJ Встреча лидеров БРИКС в Китае

Главы государств-членов БРИКС намерены обсудить некоторые вопросы, касающиеся многостороннего сотрудничества государств-участников объединения, а также вопросы повестки дня саммита G20.

Перед тем как главы России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии удалились на встречу, лидеров государств приветствовал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, после чего прошла торжественная церемония фотографирования.

Напомним, официальный саммит БРИКС в 2016 году запланирован на вторую декаду октября. Встреча должна состояться в индийском городе Гоа.