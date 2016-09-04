Берлин, 4 сентября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. В начале октября немецкие депутаты могут посетить базу Инджирлик, расположенную на юге Турции. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщило издание Spiegel.

Jason W. Gamble Турецкая военная база Инджирлик

«Мы видим сигналы того, что поездка состоится», — заявил представитель фракции СДПГ по вопросам политики безопасности Райнер Арнольд.

По его словам, планируется, что уже на следующей неделе турецкое правительство подтвердит свое согласие. В свою очередь, депутаты Германии уже имеют планы на поездку в Турцию. Так, политики хотят посетить штамб-квартиру НАТО в Измире, провести переговоры с депутатами Турции и с представителями Миноброны в Анкаре.

Напомним, что на авиабазе Инджирлин сейчас развернула миссия бундесвера. Немецкий мандат в сирийской операции рассчитан на срок до 31 декабря текущего года и не предполагает участия в наземных операциях.

Сегодня на турецкой территории находятся около 200 немецких солдат. В декабре прошлого года Германия отправила на базу самолеты-разведчики Tornado, которые проходили тестирование. Позже Берлин отправил в Сирию и Ирак такие же самолеты бороться с террористами. Тогда ФРГ отправила на борьбу с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) всего шесть таких самолетов. Примечательно, что Tornado не может летать в темноте по причине слишком сильного освещения в кабине пилотов, из-за чего летчики не могут ориентироваться в пространстве.