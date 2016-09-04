Балтимор, США, 4 сентября, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Неизвестный стрелок расстрелял женщину и двух маленьких детей на улице американского города Балтимор, штат Мэриленд. Полицейские обнаружили пострадавших вечером субботы, 3 сентября, преступнику удалось покинуть место преступления, сообщает The Associated Press со ссылкой на сообщение пресс-службы городского департамента полиции в социальной сети Facebook.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По данным полиции, жертвой злоумышленника стала 60-летняя женщина, получившая пулевое ранение правой ноги. Аналогичное ранение получила и оказавшаяся в зоне видимости преступника девочка 4-х лет. Еще один пострадавший, 8-летний мальчик, был ранен в левую ногу.

Все пострадавшие оперативно были доставлены в клинику, в настоящий момент угрозы их жизням нет.

Как сообщили стражам порядка очевидцы, преступник покинул место происшествия пешком.

Полиция начала поиск стрелка. В настоящее время на месте преступления работает группа экспертов.