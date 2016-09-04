Южно-Сахалинск, 4 сентября, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Соединившая Магадан, Сахалин и Камчатку подводная волоконно-оптическая линия связи, строительство которой завершилось на Дальнем Востоке, положительно скажется на развитии региона в целом. Свои поздравления в связи с тестовым пуском лини высокоскоростного интернета озвучил спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает в воскресенье, 4 сентября, RT.

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По мнению бывшего руководителя администрации президента РФ, благодаря полученному доступу к интернету с большей пропускной способностью, регионы Дальнего Востока Камчатка, Магадан и Сахалин «отдалёнными теперь не являются». После того как линия пройдет последние испытания и начнется ее коммерческое использование, доступ к высокоскоростному интернету получат около 500 тысяч жителей региона.

«Этот проект принесёт пользу не только простым людям, которые смогут спокойно листать страницы в интернете, — сообщил Иванов, — но и даст возможность для развития бизнеса, дистанционной медицины и многих других сфер».

Как отметил президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин, старт коммерческой эксплуатации запланирован на IV квартал текущего года. При самом благоприятном раскладе, запуск линии на полную мощность может произойти уже через месяц.

Реализацией проекта совместно с компанией «Ростелеком» занималась китайская фирма Huawei.