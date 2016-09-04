США, 4 сентября, 2016, 05:21 — ИА Регнум. После землетрясения в американском штате Оклахома в округе Пауни введен режим чрезвычайного положения. Об этом вечером в субботу, 3 сентября, сообщило агентство Associated Press.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Решение о введение режима ЧП в округе, который сильно пострадал из-за подземных толчков, приняла губернатор штата Мэри Фэллин. Ее указ о чрезвычайном положении дал возможность структурам штата проводить приобретения, которые необходимы для ликвидации последствий землетрясения. Также соответствующее положение позволит при необходимости попросить помощи у федеральных властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комиссия Оклахомы по корпорациям на основании предположений ученых требует закрыть 37 скважин для сточных вод из-за землетрясения. По мнению экспертов, сейсмическая активность в штате может быть связана с увеличением объемов подземных сточных вод.

В результате землетрясения в 14 километрах от Пауни рухнуло здание, а также серьезно повредилась инфраструктура. Сильно повреждены также три жилых дома. Пострадал один человек.