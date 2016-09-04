США, 4 сентября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. В субботу, 3 сентября, стало известно, что останки 11-летнего мальчика Джейкоба Веттерлинга, пропавшего 27 лет назад и спровоцировавшего изменения в законодательстве США, были найдены в Миннесоте. Об этом сообщает Associated Press.

Винсент Ван Гог. Череп (фрагмент). 1888

Информацию об этом подтвердила местная полиция. Известно, что личность ребенка смогли идентифицировать медицинские эксперты.

Что касается изменений в американском законодательстве, то конгресс в 1994 году принял закон Джейкоба Веттерлинга, по которому штаты обязаны вести учет тех лиц, которые ранее совершили преступления сексуального характера.

Произошло это после пяти лет с начала истории о Веттерлинге. Мальчик пропал в городке Сент-Джозеф осенью 1989 года. С тех пор ребенка никто не видел, однако было известно, что недалеко от дома его похитил мужчина в маске. Не был задержан ни один подозреваемый по этому делу.

Казалось, что это дело уже никогда не будет раскрыто. Однако в 2015 году полицейские обратили внимание на Денни Хайнриха 53 лет. После инцидента с мальчиком он был допрошен и отрицал причастность к похищению. Прямых доказательств вины мужчины не было. И в итоге обвинений в рамках дела не предъявляли.

Но в 2016 году следы ДНК Хайнрихе были обнаружены на одежде 12-летнего мальчика из Колд-Спринг, которого тоже в 1989 году похитили и изнасиловали. Это произошло за девять месяцев до инцидента с Веттерлингом. По сведениям ФБР, Денни Хайнрих соответствует описанию мужчины, который с 1986—1988 годах нападал на мальчиков в Пейнсилле.

Отметим, что по данным Университета Джорджа Мейсона и Мировой статистики половых преступлений, сексуальному насилию по меньшей мере раз в жизни подвергается каждая третья американка, хотя бы раз в жизни изнасилованию подверглись 19,3% женщин и 2% мужчин. В США в той или иной форме сексуальной агрессии подвергаются 83% девочек в возрасте от 12 до 16 лет.