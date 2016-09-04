Лондон, 4 сентября, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Несчастный случай произошел на одном из аттракционов в шотландском парке развлечений. В результате технической неисправности, пассажиры поезда аттракциона под названием Ayr Race Course упали на землю и получили различные травмы. Троим из них понадобилась помощь медиков, сообщает в воскресенье, 4 сентября, Daily Mail.

(сс) mosaic36 Кровь

Как сообщили в местном отделении полиции, инцидент произошел около 21:30 в субботу, 3 сентября.

По предварительным данным, во время движения Ayr Race Course лопнули крепления на сидениях, в результате чего несколько отдыхающих вылетели со своих мест прямо во время работы аттракциона. По словам очевидцев, один из них ударился об ограду и разбил голову. Ему и еще двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте трагедии работают аварийные службы и сотрудники полиции. Эксперты устанавливают причины трагического инцидента.

Ранее аналогичное происшествие произошло в американском штате Теннеси, где на полном ходу из аттракциона выпали 14 человек.