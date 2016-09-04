Париж, 4 сентября, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Около 85% граждан Франции не хотят видеть действующего президента страны Франсуа Олланда в качестве кандидата на главный пост страны на предстоящих весной 2017 года президентских выборах. Результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований IFOP, публикует в воскресенье, 4 сентября, Agence France-Presse.

Jean-Marc Ayrault Действующий президент Франции Франсуа Олланд

По данным источника, такой же показатель (85%) отмечался и в опросах, проведенных в сентябре 2014 года. Спустя год (в 2015) нежелание видеть Олланда в качестве кандидата на пост президента уменьшилось до 78% опрошенных, но уже к апрелю 2016 вновь достигло 80%.

Тем не менее, по мнению 74% респондентов, действующий президент Франции все равно станет кандидатом на пост руководителя страны.

Интересно, что поддержать Олланда на предстоящих выборах намерены 36% французов. Отвечая на вопрос «За кого бы вы проголосовали, если бы он был кандидатом на президентских выборах», большинство опрошенных остановили свой выбор на кандидате от «Левого фронта» Жан-Люке Менашоне: за него свой голос отдали бы 41% опрошенных. Действующей министр Франции Мануэль Вальс в этом рейтинге занимает третью позиции (34%).

Опрос проводился с 26 августа по 2 сентября среди 2700 человек.