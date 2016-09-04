Вильнюс, 4 сентября, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Вечером в пятницу, 2 сентября, Литва переправила на Украину невостребованные литовскими ВС боеприпасы. Об этом в субботу, 3 сентября, стало известно из сообщения Минобороны Литвы.

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В распространенном пресс-службой сообщении говорится, что решение о передаче украинской стороне боеприпасов приняла Служба оборонных ресурсов от литовского оборонного ведомства. Это решение, в свою очередь, было принято на основание просьбы Киева о поддержке от 2014 года.

«По решению Службы оборонных ресурсов, Украине переданы боеприпасы, которыми литовские военные пользовались до перевооружения армии в соответствии со стандартами НАТО», — отметили в Минобороне, добавив, что доставку боеприпасов осуществляла литовская армия, а расходы за это взяла на себя Украина.

Известно, что всего литовская сторона передавала 150 тонн боевых припасов. В том числе речь идет и о большом количестве патронов калибра 5,45 миллиметра для автоматов Калашникова. В Вильнюсе утверждают, что Минобороны страны строго придерживается регламентирующих договоренностей и конвенций, когда оказывает военную помощь Украине.