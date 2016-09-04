Лондон, 4 сентября, 2016, 04:00 — ИА Регнум. В связи с выходом Великобритании из ЕС британцы должны быть готовы к предстоящим трудностям, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время шоу Эндрю Марра на телеканале ВВС.

EU Exposed Выход из Евросоюза

Глава британского правительства обратила внимание на то, что, несмотря на позитивные экономические показатели после референдума, Brexit легким не будет. Мэй сказала, что не намерена делать вид, что процесс выхода страны из ЕС обойдется просто, поэтому сказала, что британцами предстоит пережить «некоторые трудные времена».

В то же время, по словам премьер-министра, Великобритания получит выгоду от Brexit. В целом Мэй настроена оптимистично. Она заявила, что видит новые возможности для Соединенного Королевства вне ЕС, так как хочет независимую страну, которая выстраивает свою собственную дорогу.

23 июня в Великобритании состоялся референдум, по результатам которого 51,9% граждан страны высказали за выход страны из состава ЕС. Как ранее писало ИА REGNUM, 3 сентября в Лондоне тысячи граждан вышли на улицы, чтобы призвать власти отсрочить процесс Brexit. Такие же демонстрации прошли в Эдинбурге, Бирмингеме, Кембридже, Оксфорде и Бристоле.