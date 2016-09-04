Владивосток, 4 сентября, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Власти Приморья устанавливают связь с районами, оказавшимися в зоне экстремального паводка. Силами санитарной авиации из заблокированной половодьем базы отдыха Кавалеровского района были эвакуированы 11 человек, в том числе четверо детей до шести лет и беременная женщина на девятом месяце. Об этом в субботу, 3 сентября, передает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на сообщение регионального Центра медицины катастроф.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Эвакуация отдыхающих из подтопленной туристической базы проходила в два этапа. Вертолет вылетел в Кавалеровский район, как только позволили погодные условия. Все эти дни отдыхающие были отрезаны от большой земли.

По словам главы Центра медицины катастроф Приморья Александра Партина, специальным бортом МЧС накануне в Кавалеровский район были доставлены лекарства и медикаменты. Ранее аналогичным рейсом помощь была доставлена и в Чугуевский район.

В настоящее время удалось наладить связь с большинством лечебных и оздоровительных учреждений, попавших в зону подтопления. Исключение составляет здравница Евгеньевская, связь с которой не удалось наладить до настоящего момента.