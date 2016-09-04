В Оклахоме закроют 37 скважин для сточных вод
США, 4 сентября, 2016, 03:35 — ИА Регнум. Вследствие сильного землетрясения в американском штате Оклахома власти потребовали законсервировать 37 скважин для сточных вод. Об этом сообщает издание Associated press.
По информации СМИ, комиссия Оклахомы по корпорациям требует закрыть 37 скважин. Все дело в предположениях ученых, которые связывают сейсмическую активность и наращивание объемов подземных сточных вод. Они, в свою очередь, возникают из-за добычи нефти и газа.
Быстрая консервация объектов может спровоцировать новые подземные толчки, считают в комиссии. Поэтому скважины сточных вод будут закрывать постепенно по специальному графику в течение ближайших десяти дней.
Напомним, что недавно в 14 километрах от города Пауни произошло землетрясение магнитудой 6,5. В этом населенном пункте проживают около двух тысяч человек. Из-за подземных толчков в городе обрушилось здание, также произошли нарушения инфраструктуры.