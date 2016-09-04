США, 4 сентября, 2016, 03:35 — ИА Регнум. Вследствие сильного землетрясения в американском штате Оклахома власти потребовали законсервировать 37 скважин для сточных вод. Об этом сообщает издание Associated press.

BruceEmmerling Скважина для сточных вод

По информации СМИ, комиссия Оклахомы по корпорациям требует закрыть 37 скважин. Все дело в предположениях ученых, которые связывают сейсмическую активность и наращивание объемов подземных сточных вод. Они, в свою очередь, возникают из-за добычи нефти и газа.

Быстрая консервация объектов может спровоцировать новые подземные толчки, считают в комиссии. Поэтому скважины сточных вод будут закрывать постепенно по специальному графику в течение ближайших десяти дней.

Напомним, что недавно в 14 километрах от города Пауни произошло землетрясение магнитудой 6,5. В этом населенном пункте проживают около двух тысяч человек. Из-за подземных толчков в городе обрушилось здание, также произошли нарушения инфраструктуры.