Мексика, 4 сентября, 2016, 03:27 — ИА Регнум. В Мексике в результате вооруженного столкновения членов преступной группировки и колонны военных погибли 11 человек. Инцидент произошел в городе Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас, в субботу, 3 сентября, сообщает La Jornada en linea.

Mate Marschalko Кровь

Как стало известно, солдаты вступили в перестрелку с бандитами преступной группировки, действующей в округе Нуэво-Ларедо, после того как преступники на нескольких автомобилях атаковали колонну солдат мексиканской армии. Первая перестрелка произошла на 13-м километре трассы «Монтеррей — Ларедо», где правительственными войсками было убито восемь нападавших. В фургоне, на котором передвигались преступники, было обнаружено оружие и патроны.

Части бандитов удалось скрыться, и вскоре солдатам удалось настичь их в другой районе города, где в результате вновь завязавшейся перестрелки были убиты еще двое членов преступной группировки. Случайной жертвой конфликта стала водитель проезжавшего мимо грузовика: женщину убило случайной пулей.

По данным источника, в регионе, где несколько преступных группировок ведут постоянную борьбу за контроль над наркотрафиком, отмечается высокий уровень преступности.