Лондон, 4 сентября, 2016, 03:21 — ИА Регнум. В субботу, 3 сентября, жители Лондона провели многотысячную демонстрацию против выхода Великобритании из состава Европейского союза. Об этом сообщает ВВС.

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Целью активистов было призвать британские власти к тому, чтобы отложить активацию 50-й статьи Лиссабонского соглашения, то есть отсрочить начало формального процесса Brexit. В связи с этим демонстранты с плакатами в руках прошли от Гайд-парка до здания парламента.

Сообщается, что аналогичные акции прошли в Эдинбурге, Бирмингеме, Кембридже, Оксфорде и Бристоле. Участники митинга требовали от правительства проведения более широких общественных дискуссий на каждой стадии переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Напомним, что в Соединенном Королевстве 23 июня состоялся референдум, на котором решался вопрос о дальнейшем членстве страны в ЕС. В итоге за Brexit проголосовало 51,9% британцев. После этого премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон покину свой пост, ему на смену пришла Тереза Мэй. Несмотря на недовольства граждан выходом страны их Евросоюза, Мэй не раз заявляла, что повторного референдума не будет.