Гринвилл, США, 4 сентября, 2016, 03:00 — ИА Регнум. В американском городе Гринвиль (штат Южная Королина) полиция ведёт расследование по информации о том, что неизвестные в костюмах клоунов заманивают детей в лес. Об этом пишет британское агентство Reuters.

Graeme Maclean Злой клоун

Согласно сведениям издания, жители Гринвиля стали обращаться в полицию по поводу людей, переодетых в костюмы клоунов, которые всевозможными жестами пытаются заманить несовершеннолетних в лес. Такая информация восемь раз поступила в правоохранительные органы на протяжении последних двух недель. По сообщениям некоторых очевидцев, клоуны, привлекают внимание детей, размахивая пачками денег и лазерными указками.

По словам представителя офиса окружного шерифа Райана Флуда, в полиции серьезно восприняли «такие вещи». В частности, из-за того, что люди, переодетые клоунами, пытаются заманивать детей в лес. Причем в полиции объяснили, что в любом случае неизвестные нарушают закон. Так как в Южной Каролине запрещено надевать костюмы клоунов лицам старше 18 лет.

В настоящее время представители правоохранительных органов призвали родителей внимательнее следить за детьми и быть осторожными. Есть версия, что неизвестные в костюмах клоунов могут быть связаны с продвижением фильма ужасов «31» о клоунах-садистах режиссера Роба Зомби. Однако полиция пока эту информацию не подтвердила.