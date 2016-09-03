Лондон, 4 сентября, 2016, 02:44 — ИА Регнум. В столице Великобритании в безлюдной части района Heddington Close бездомный мужчина изнасилован пожилую женщину после того, как она подала ему милостыню. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщают Life Новости со ссылкой на местные СМИ.

Илья Репин. Босяки. Бесприютные (фрагмент). 1894

Сообщается, что инцидент произошел в северной части Лондона. Злоумышленник, приняв подаяние от женщины, надругался над ней. Согласно предварительной информации, бездомный угрожал жертве ножом.

По данным британские СМИ, женщине, подвергшийся нападению, в районе 60 лет, а злоумышленнику около 40 лет. После того, как бездомный изнасилован пожилую женщину, он забрал у нее сумочку с деньгами и скрылся.

Женщину позже доставили в больницу. Угрозы ее жизни нет. После сообщения о случившимся представители правоохранительных органов начали розыск мужчины, подозреваемого в преступлении.

Согласно статистике от 2015 года, которая составлялась на протяжении двух лет, Великобритания занимает пятое место в мире по доле изнасилованных или испытавших сексуальное насилие по отношению к общему числу населения. На первом месте — США, потом ЮАР, Швеция и Индия. После Соединенного Королевства следует Германия, Франция, Канада, Шри-Ланка, Эфиопия.