Дамаск, 4 сентября, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Военные Турции совместно с боевиками вооруженной сирийской оппозиции продолжают военную операцию в районе населенного пункта Аль-Раи. В настоящее время турецким войскам и отрядам вооруженной оппозиции удалось отбить у террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) около восьми деревень. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя военизированной группировки «Фастаким» Закарию Малахифджи.

Sean Patrick Casey Турецкий военнослужащий

По словам Малахифджи, в течение субботы, 3 сентября, сирийским повстанцам и турецкой армии удалось захватить где-то около восьми деревень. Как стало известно, сначала совместными усилиями удалось занять два населенных пункта, однако вскоре их пришлось оставить. После того как пришло подкрепление, удалось вернуть занятые ранее позиции, а также вытеснить боевиков с территории еще шести населенных пунктов.

Населенный пункт Аль-Раи находится в двух километрах от турецко-сирийской границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Анкара перебросила через границу с Сирией еще одну колонну танков и бронетранспортеров в районе сирийской деревни Аль-Раи. Военная операция «Щит Евфрата» началась 24 августа, когда вооруженные силы Турции впервые перешли турецко-сирийскую границу.