Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 02:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры на саммите G20 в китайской Ханчжоу с председателем КНР, министром обороны Саудовской Аравии и премьер-министром Великобритании. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

kremlin.ru Саммит G20

Сообщается, что в первый день саммита российский лидер встретится с Си Цзиньпином. Стороны обсудят совместную работу в борьбе с международным терроризмом, обстановку на Корейском полуострове и интеграционные процессы в Азии.

На встрече стран большой двадцатки Путин также проведет двусторонние переговоры с главой Минобороны Саудовской Аравии Бен Салманом Аль Саудом. Планируется, что Путин и Аль Сауд обсудят вопросы международной региональной повестки дня, в частности, войну в Сирии.

На полях G20 президент РФ также встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй. Это станет первой встречей двух лидеров после того, как Мэй стала главой кабмина Великобритании.

Напомним, что саммит G20 будет проходить в течение двух дней с 4 по 5 сентября. Мероприятие будет проходить в китайском Ханчжоу.