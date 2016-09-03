Анталья, Турция, 4 сентября, 2016, 01:38 — ИА Регнум. В результате крушения туристического судна у берегов турецкой Антальи пострадала одна гражданка России. Об этом российским журналистам в субботу, 3 сентября, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Игорь Митяков.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

По его словам, сейчас состояние туристки нормальное. Со ссылкой на информацию генконсульства России в Анталье Митяков сообщил, что на борту затонувшего судна женщина была единственной россиянкой.

Как отметил пресс-аташе, представительница России «легко пострадала» вследствие инцидента с прогулочным судном. Россиянке на месте оказали необходимую медицинскую помощь, в итоге не понадобилось даже госпитализировать туристку, заявил Митяков.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 3 сентября недалеко от Антальи потерпело крушение туристическое судно. Изначально сообщалось о шести пострадавших и еще 72 легко пострадавших, среди которых есть гражданин России. Отмечалось, что все они были доставлены в больницу.

Позже телеканал Haber Turk сообщил, что спасатели вытащила из воды 82 человек, находившихся на борту, поиски еще одного человека продолжаются.