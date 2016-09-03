Мемфис, США, 4 сентября, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Несчастный случай произошел в парке аттракционов в пригороде американского городка Мемфис, штат Теннеси. Четырнадцать человек были выброшены на землю на одном из аттракционов в парке Delta Fair. Инцидент произошел во второй половине дня субботы, 3 сентября, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу местного отдела полиции.

Markus3 Парк аттракционов

По словам официального представителя окружного шерифа Мемфиса Эрла Фаррелла, 14 человек было госпитализировано во второй половине дня 3 сентября, после падения с аттракциона под названием Moonraker. Пока не известно, что стало причиной аварии.

В настоящее время раненных доставили в два местных госпиталя. Их состояние медики оценивают как стабильное.