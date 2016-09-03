Лондон, 4 сентября, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Допинг-скандал, который должен был стать причиной недопуска российских пловцов к участию в ОИ-2016, набирает новые обороты и после Олимпиады. Так, в субботу, 3 сентября, стало известно, что руководитель наблюдательного совета Международной федерации плавания (FINA) по допинговому контролю Эндю Пайп подал в отставку в связи с положительным решением об участии спортсменов из РФ к соревнованиям в Рио. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE.

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В письме на имя президента FINA Хулио Маглионе говорится о том, что несмотря на мнение экспертов наблюдательного совета, в FINA не стали принимать во внимание рекомендации специалистов, чем эти эксперты остались разочарованы.

«Еще более разочарованы мы были тем, что так и не получили конкретного ответа на последующее письмо, в котором просили указать причины принятия такого решения», — отмечается в послании.

Вслед за руководителем наблюдательного совета Международной федерации плавания покинули свою работу еще два человека. Всего их восемь. Недовольные решением FINA отправили на имя президента организации письмо, в котором выразили неодобрение сложившейся ситуацией с российскими пловцами. С точки зрения экспертов, только несколько пловцов России соответствовали критериям наблюдательного совета FINA по допинг-контролю.

Из-за решения экспертов наблюдательного совета Международной федерации плавания по допинговому контролю от Олимпиады в Рио должны были быть отстранены 37 российских спортсменов. Среди которых, например, пловчиха Юлия Ефимова, принесшая в результате России две медали, а также пловец Владимир Морозов. По мнению FINA, они не могли выступать на ОИ в Рио из-за косвенной причастности к допинг-скандалу. В итоге окончательное решение об участии ранее отстраненных пловцов приняла специальная комиссия МОК.