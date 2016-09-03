Дамаск, 4 сентября, 2016, 01:06 — ИА Регнум. За истекшие сутки, 3 сентября, количество присоединившихся к перемирию в Сирии населенных пунктов увеличилось на девять и достигло 548. Однако боевики запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ продолжают препятствовать окончательному прекращению боевых действий, кроме того, был зафиксирован ряд нарушений режима прекращения огня со стороны оппозиционных отрядов, заявивших о прекращении боевых действий, сообщается в ежедневном бюллетене российского информационного Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Freedom House Сирийский боевик

В течение суток, 3 сентября, террористы запрещенных в РФ группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреливали населенные пункты провинции Алеппо из самодельных установок РСЗО, противотанковых комплексов и танковых орудий. В самом Алеппо под огнем оказались несколько жилых кварталов, а также районы военных училищ и очистных сооружений. Еще шесть населенных пунктов оказалось под огнем террористов в провинции Дамаск. На территории провинций Дерья и Хама были атакованы подразделения правительственных ВС Сирии.

Кроме того, боевики оппозиционной правительственным войскам вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам» вновь нарушили режим перемирия в провинции Дамаск. Их подразделения открыли минометный огонь по семи населенным пунктам провинции. Еще одно нарушение перемирия зафиксировано в провинции Латакия, где боевики оппозиционной «Ахрар аш-Шам» обстреляли населенный пункт Хамрат.

Российские ВКС и ВВС Сирии не наносили ударов по вооруженным оппозиционным группировкам, заявившим о прекращении боевых действий.