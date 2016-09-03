Грозный, 4 сентября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Чеченские спортсмены-участники Олимпиады в Рио, причем даже те, которые не смогли выступить на соревнованиях, получили в подарок от врио главы ЧР Рамзана Кадырова джипы марки Mercedes. Об этом Кадыров сообщил в субботу, 3 сентября, в своем Instagram.

pyntofmyld Джип Mercedes

«Игры в Рио для сборной России выдались крайне сложными. Вокруг нашей команды развязали допинговый скандал, носивший явно предвзятый характер. Участие команды в Играх находилось под вопросом до последнего часа. Но олимпийцы России проявили настоящую силу воли и спортивный дух», — написал врио Чеченской Республики, добавив, что на следующих ОИ российские спортсмены завоюют призовое место.

В подарок автомобили получили боксер Адлан Абдурашидов, борцы греко-римского стиля Ислам-Бека Альбиев и Ислам Магомедов, борец вольного стиля Анзор Болтукаев, а также не участвовавшие из-за недопуска к турниру всей команды по тяжелой атлетике в Играх Апти Аухадов и Адам Малигов.

В это же день в Чечне был награжден борец вольного стиля Альберт Саритов, выступавший под флагом Румынии. Он на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую медаль в категории до 97 килограмм. Спортсмен получил от фонда имени Ахмата Кадырова трехкомнатную квартиру.

В Чеченской Республике церемония поздравления олимпийцев состоялась в субботу, 3 сентября. Врио ЧР Рамзан Кадыров выразил благодарность спортсменам за упорство и самоотдачу. По словам политика, в будущем спортсмены подготовятся лучше и выиграют медали для России.