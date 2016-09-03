Москва, 4 сентября, 2016, 00:32 — ИА Регнум. В субботу, 3 сентября, российская пловчиха, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова взяла «бронзу» в финальном, третьем, этапе заплыва Кубка мира на дистанции в 200 метром комплексным плаванием. Об этом сообщило «Р-Спорт».

StockSnap Плавание

На соревнованиях, которые проходят в Москве, российская спортсменка показала третий результат — 2 минуты 6,79 секунды. Ее обогнала представительница Венгрии, трехкратная олимпийская чемпионка в Рио Катинке Хоссу. Ее результат — 2 минуты 5,60 секунд. «Серебро» взяла еще одна венгерка Сюзанна Якабош, проплыв 200 метров за 2 минуты 6,69 секунды.

Напомним, что в этот же день Юлия Ефимова стала первой на дистанции в сто метров брассом. Она проплыла это расстояние за 1 минуту 2,91 секунды. Тем самым пловчиха поставила новый рекорд, который до этого был поставлен представительницей России.

Второй стала американка Кэти Мейли с результатом в 1 минуту 3,36 секунды. Та самая Мейли, которая вместе со своей соотечественницей Лилли Кинг отказались поздравлять Ефимову с серебряной медалью в Рио на дистанции в сто метров брассом. Третье место на Кубке мира осталось за японкой Риэ Кането (1 минута 5,47 секунды).

Отметим, что 3 сентября также пловец из РФ Владимир Морозов победил на дистанции сто метров вольным стилем со временем 46,36 секунды. Британский спортсмен Адам Баретт проиграл ему 0,63 секунды, а японец Синри Сиура — 0,64 секунды.

Ранее ИА REGNUM писало, что американскому тренеру Дэвиду Сало запретили тренировать российскую спортсменку Юлию Ефимову. Пловчиха заявила, что хочет принимать участие в ОИ в Токио в 2020 году. Спортсменка заявила, что пока не знает, как будет тренироваться, так как ее «в США держал только тренер».