Фресно, США, 4 сентября, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции пострадали в результате стрельбы в здании окружной тюрьмы в городе Фресно, штат Калифорния, утром субботы 3 сентября. Стрелявший был задержан, раненые офицеры полиции доставлены в местную больницу, передает телеканал KABC-TV.

Lisa Roe Стрельба

Как подтвердили в окружном департаменте полиции, нарушитель открыл стрельбу в здании тюрьмы и вскоре был задержан правоохранителями, однако злоумышленник успел серьезно ранить двух офицеров. Оба пострадавших были немедленно госпитализированы.

Примыкающие к зданию тюрьмы улицы Фресно-стрит и М-стрит в настоящее время оцеплены. Полицейские проводят опрос свидетелей и другие необходимые следственные действия.