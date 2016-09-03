Кингисепп, Ленинградская область, 3 сентября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Третий этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур» и первый гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» собрали в городе Кингисеппе более 3 тысяч гостей — не только из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и других субъектов Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми и Карелии. Об этом сегодня, 3 сентября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

lenobl.ru Фестиваль национальных культур в Кингисеппе

Третий год подряд этнокультурный фестиваль собирает представителей более 180 народов, проживающих на территории России. В этом году фестиваль значительно расширился — в нем приняли участие все 11 регионов СЗФО. Особенностью нынешнего праздника стало то, что он сочетается с первым гастрономическим фестивалем, где представлены кухни разных народов России.

«В Ленинградской области проживает 141 народность, и все мы живем дружной семьей, а также с радостью принимаем гостей из других регионов. И, как заверили меня представители Северо-Запада, в следующем году их делегации на наших фестивалях будут более массовыми», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, добавив, что будущий фестиваль пройдет в Сосновом Бору.

«Такие фестивали помогают увидеть в малом великое, по-новому посмотреть на себя и своих близких, соседей и понять, насколько важен и велик мир, в котором мы живем», — отметил на открытии фестиваля спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин.

Насыщенную программу фестиваля «Россия — созвучие культур» предварило праздничное шествие всех его участников. После торжественного открытия состоялась церемония награждения межнациональных семей, состоящих в браке более 25 лет.

На главной сцене праздника состоялся большой концерт с участием профессиональных и образцовых народных коллективов и исполнителей. На второй сцене выступили семейные и этнические коллективы, состоялись показы спектаклей на языках коренных малочисленных народов Ленобласти.

В парке Романовка города Кингисеппа развернулось 20 национальных подворий с экспозициями прикладного искусства, предметов быта, костюмов. В «Городе мастеров» проводились открытые мастер-классы по традиционным ремеслам. Принять участие в веселых играх, конкурсах, прокатиться на аттракционах гости фестиваля могли на интерактивных площадках «Ярмарочные забавы» и «Поляна сказок».

Как уже говорилось, одновременно с этнокультурным фестивалем на этой же площадке впервые в 47-м регионе состоялся гастрономический всеобластной фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Лучшие рестораны и фермерские хозяйства региона познакомили гостей праздника с блюдами вепсской, русской, кавказской, восточной и азиатской кухни.

Лучшие шеф-повара делились своими секретами, проводили мастер-классы по приготовлению казачьей ухи, буженины по старинным рецептам и других изысканных блюд. Дети смогли принять участие в веселом мастер-классе по приготовлению русской каши «из топора» с ягодами, фруктами и орехами. Проводились кулинарные конкурсы и национальные игры с вкусными призами.