Анталья, Турция, 3 сентября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Туристическое судно потерпело крушение у побережья Турции. Об этом, как передает Life.ru, сообщил дежурный посол генконсульства России в Анталье.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

ЧП произошло в субботу, 3 сентября, в 26 км от берега Коньяалты близ Антальи.

«Официальных данных от компетентных турецких органов пока не было, — говорит источник. — По неофициальной информации, 6 человек пострадали, до 72 легко пострадали и находятся в госпитале, среди них один россиянин».

Точное количество туристов и членов команды, находившихся в момент ЧП на корабле, пока неизвестно.

Отметим, что власти Турции пока не останавливают поисковую операцию на месте затопления туристического судна.