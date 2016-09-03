Атлантик-Сити, США, 3 сентября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. В субботу, 3 сентября, в городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) неподалеку от казино «Цезарь» произошла перестрелка. Об этом, как передает RT, сообщил шеф полиции города Генри Уайт.

Ron Miguel Атлантик-Сити

«Офицеры полиции остановили автомобиль с тремя мужчинами, — говорит Уайт. — В то время как полицейские выходили из машины, по ним была открыта стрельба».

При этом шеф полиции уточнил, что в результате перестрелки нападавший был убит, офицер полиции был ранен.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут работы по установлению деталей случившегося, опрашиваются очевидцы инцидента.