Киев, 3 сентября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Снижение курса украинской гривны обусловлено сезонными колебаниями. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам в Виннице.

pixabay.com Украинские гривны

«Ситуация абсолютно стабильная, — заявил Гройсман. — Я думаю, что это такие сезонные колебания. Рисков для украинских граждан здесь нет, мы их не видим».

При этом премьер-министр Украины добавил, что рыночных оснований для обесценивания курса национальной валюты на данный момент нет. По его словам, Национальный банк Украины (НБУ) имеет достаточные валютные резервы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа НБУ понизил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару, повторив «рекорд» пятимесячной давности.

«29 августа НБУ установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США — 25,44 грн; 1 евро — 28,72 грн; 10 российских рублей — 3,93 грн», — отмечалось в сообщении.

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