Екатеринбург, 3 сентября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. В цыганском посёлке Екатеринбурга на месте стрельбы, в результате которой пострадали шесть человек, работает следственно-оперативная группа. Проверки ведут полиция и СКР.

Tony Webster Место преступления

Как пишет портал Е1.Ru, среди пострадавших — подросток. Все шестеро получивших огнестрельные ранения доставлены в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла сегодня, 3 сентября, в районе дома №65 по улице Депутатской. Всего пострадали шесть человек.