Дамаск, 3 сентября, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы США впервые атаковали позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии с помощью ракетно-артиллерийской системы HIMARS. Об этом сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ (запрещена в России) Бретт Макгерк на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Army Система HIMARS

«США нанесли удар по целям ИГ (запрещена в России) рядом с границей с Турцией в Сирии при помощи недавно размещенной системы HIMARS», — написал он.

Другие подробности Бретт Макгерк не привел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная коалиция во главе с США наносит удары по позициям боевиков ИГ (запрещена в России) в Сирии с сентября 2014 года в обход СБ ООН.