Севастополь, 3 сентября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. В правительстве Севастополя будет сокращено количество органов власти, департаменты и управления также ждет реорганизация. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 2 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Часть департаментов, безусловно, выполняют свои функции, и руководители соответствуют занимаемым должностям. Часть департаментов подлежат реорганизации», — сказал Овсянников. — Количество органов власти будет сокращено с 39 до 32, будут созданы пять новых департаментов и ликвидированы четыре».

Во-первых, в новой структуре правительства будет сформирован департамент, связанный с развитием местного самоуправления. Новый орган будет работать с муниципальными администрациями, которые будут созданы после выборов 18 сентября.

В связи с увеличением объемов дорожного строительства возникла необходимость выделить отдельный департамент, отвечающий за дорожно-транспортной инфраструктуру. В правительстве появится департамент транспорта и дорожного строительства.

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В системе нового правительства создаются новые департамент федеральной целевой программы и главное контрольное управление. «Функцией контрольного управления станет не только контроль за финансовой дисциплиной и за исполнением законов, поручений, но и мотивация, то есть определение, какой результат принес тот или иной департамент».

Департамент внутренней политики будет преобразован в департамент общественной коммуникации, а новый департамент общественной безопасности создается на базе органа по противодействию коррупции — с ликвидацией сопутствующих управлений.

Поскольку правительство ведет большое количество судебных процессов, правовое управление также претерпит изменение. — в его составе будет усилена судебная часть.

«Правовой спецназ» будет сформирован дополнительно — возьмем человек 15, чтобы более качественно и грамотно защищать интересы города», — добавил глава Севастополя. —

У меня нет задачи тотально разрушить нашу систему управления или сделать коллапс системы управления».

Еще одним из путей для достижения эффективности и управляемости правительством — новый губернатор видит в переносе в одно здание структур, разбросанных по 46 помещениям в разных частях города.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора назвал кандидатуры всех пяти своих заместителей для одобрения заксобранием 6 сентября.