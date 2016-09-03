Великий Новгород, 3 сентября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 3 сентября, около 1,5 тысячи человек собрались на акцию единства и памяти, посвящённую Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, участники акции проследовали шествием через Кремль по берегу Волхова к монументу Победы.

duma.nov.ru Акция единства и памяти 3 сентября 2016 года в Великом Новгороде

На митинге вспомнили о трагических событиях в североосетинском городе Беслане, где 1 сентября 2004 года на праздничной школьной линейке террористы захватили в заложники детей, их родителей и учителей. В результате этого теракта погибли более 300 человек, свыше 800 получили ранения.

Выступающие отмечали, что в этот день вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке, взрывов в московском метро, в Махачкале, Москве, Ставрополе, Волгограде, Хасавюрте и других городах Российской Федерации.

Новгородская область также столкнулась с последствиями террористических актов. В результате подрыва «Невского экспресса» в 2007 году на перегоне Бурга-Малая Вишера пострадало 60 человек. В 2009 году, при новой атаке террористов на «Невский экспресс», произошедшей на границе Тверской и Новгородской областей, погибли 28 человек, ранены более 130. В результате крушения пассажирского самолёта в небе над Египтом 31 октября 2015 года из 224 погибших было 15 жителей Новгородской области.

Участники акции почтили память жертв террористов минутой молчания и запустили в небо белые шары в виде голубей.

Напомним, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была утверждена в нашей стране в 2005 году и напрямую связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года. В этот день по всей стране вспоминают людей, погибших от рук террористов, а так же тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга.