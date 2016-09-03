Екатеринбург, 3 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате стрельбы получили ранения 6 человек. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении представителя ГУ МВД по Свердловской области.

pixabay.com На мушке

Инцидент произошел в субботу, 3 сентября, на улице Депутатской в районе дома № 65.

«Около 17:00 (15:00 мск) поступило сообщение в полицию, — говорится в сообщении. — Предварительные данные — 6 пострадавших. Стрельба на Депутатской, 65».

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте ЧП.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.