Москва, 3 сентября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Решение о заморозке пенсионных накоплений в России пока не принято. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

kremlin.ru Алексей Улюкаев

«Я не знаю ни о каком принятом решении, — говорит министр. — Все, что объявлено, это то, что в бюджетных предложениях Минфина не учтен трансферт Пенсионному фонду на эту величину, следовательно, он должен быть замещен средствами накопительной пенсионной системы».

При этом Улюкаев добавил, что не считает, что об обязательной накопительной пенсии можно забыть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября вице-премьер правительства России Ольга Голодец опровергла слухи об отмене накопительной части пенсии. Такая система, по ее мнению, имеет право на существование и должна поддерживаться всеми институтами развития.

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