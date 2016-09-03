Париж, 3 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена провести во Франции референдум о членстве в Европейском союзе (ЕС), если ее изберут главой государства в 2017 году. Об этом, как передает RT, сообщила политик во время встречи со своими сторонниками.

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«Жители Британии выбрали свою судьбу, решив покинуть ЕС, — говорит Ле Пен. — Они сделали независимый выбор. Я устрою референдум о членстве Франции в ЕС, потому что у вас есть право высказаться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 г. на территории Великобритании состоялся референдум по вопросу о членстве страны в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода страны из европейского блока.