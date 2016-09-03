Ханты-Мансийск, 3 сентября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Ханты-Мансийский суд отклонил иск ЛДПР о снятии с выборов списка «Партии Роста» в думу Югры. В пресс-службе партии сообщают, что это была восьмая попытка регионального отделения ЛДПР снять «титовцев» с предвыборной гонки.

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Ранее региональное отделение «Партии Роста» в ХМАО-Югре обратилось в суд Югры с иском об отмене решения избирательной комиссии округа о регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах в думу ХМАО шестого созыва. И 20 августа окружной суд полностью поддержал позицию ЛДПР, указав представителям «Партии Роста» на необоснованность их требований.

Это не первый случай, когда региональное отделение «Партии Роста» пытается обжаловать действия избирательного объединения ЛДПР и кандидатов, которые выдвинуты от данной партии. 12 августа «титовцы» обратилась с жалобой на агитационный печатный материал — бюллетень сторонников партии ЛДПР. Избирательная комиссия ХМАО-Югры отказала в удовлетворении данной жалобы.

Тем временем, как сообщает Znak.com, на дорогах Югры появились поддельные растяжки «Партии Роста» с изображением вождей пролетариата Ленина, Сталина и лидера «Справедливой России» Сергеем Мироновым род лозунгом «Выбор сделан!».

Снимки с плакатами сделаны в лесном массиве вдоль федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск и на трассе Ханты-Мансийск — Сургут, в районе поселка Пойковский.

Гарри Столяров, один из лидеров отделения «Партии Роста» в Югре, депутат Тюменской облдумы заявил, что к его политическому объединению эти растяжки не относятся.

Напомним, на выборах в думу ХМАО участвует по спискам семь партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», «Коммунисты России», «Партия Роста». В одномандатных округах также представлены кандидаты от партий «Яблоко» и «Родина».

Выборы назначены на 18 сентября.