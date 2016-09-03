Калуга, 3 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Порядка 30 млн долларов инвестировано в первую очередь завода ЗАО «Триада-Импекс», который сегодня, 3 сентября торжественно открыли в калужском индустриальном парке «Ворсино», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru. Сергей Лялякин Здание завода ЗАО «Триада-Импекс» в калужском индустриальном парке «Ворсино»

Новое предприятие займется производством специализированных системных продуктов для строительства, ремонта и восстановления гидроизоляции и защиты зданий и сооружений, а также транспортных и коллекторных тоннелей, атомных электростанций.

Высокотехнологическая продукция завода, ообъем системной продукции которой составит 30 тыс. тонн материалов в год,

разработана заводчанами на основе инновационных технологий, значительно превосходит зарубежные аналоги. Это поможет решить проблемы импортозамещения в строительной отрасли и в частности, зависимость отечественной стройиндустрии от импортных материалов.

Напомним, ЗАО «Триада-Импекс» входит в состав «Триада-Холдинг», созданного еще в 1989 году. Заводы холдинга, который имеет собственные проектные и научные подразделения расположены в Подмосковье, Крыму и в ряде регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять лет в экономику Калужской области привлечено более 450 млрд. рублей инвестиций, образовано 12 индустриальных парков, площадь которых составляет порядка 7 800 га, открыто 86 новых крупных промышленных предприятий и создано более 25 тысяч рабочих мест. За это время только от деятельности резидентов индустриальных парков федеральный бюджет получил 368 млрд рублей.