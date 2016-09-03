Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8, на борту которого находились военнослужащие, совершил жесткую посадку на Сахалине. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник в экстренных службах.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

«Вертолет Ми-8 совершил посадку в сложных метеоусловиях, — уточнил источник. — Коснувшись земли, опрокинулся на бок».

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, который получил легкие ушибы.

В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.