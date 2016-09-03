Киев, 3 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. На Украине начались масштабные сборы резервистов, в которых будут задействованы более 8 000 человек. Об этом сообщается в субботу, 3 сентября, на официальном сайте Минобороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На военные сборы

«На протяжении сентября 2016 г. привлекут 9 бригад всех оперативных командований в 5 областях, — говорится в сообщении. — Будут задействованы более 8 000 резервистов, 10% их них — офицеры».

При этом отмечается, что сборы резервистов на Украине пройдут в 2 этапа: первый — 3−15 сентября, второй — 12−24 сентября.

Сборы завершатся проведением бригадных тактических учений с боевой стрельбой, в которых примут участие сформированные из резервистов и действующих военных смешанные подразделения.