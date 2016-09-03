Владивосток, 3 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. За два дня Восточного экономического форума с инвесторами разных стран подписано 201 соглашение. Общая сумма средств, которую привлечёт в экономику Дальнего Востока реализация письменно оформленных на ВЭФ договорённостей, достигла 1,76 млрд рублей, — сообщил журналистам глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

kremlin.ru На пленарном заседании

Самым крупным соглашением он назвал заключённое между Минвостокразвития России и компанией «Сибур» по проекту строительства Амурского газохимического комплекса, в него вложат 500 млрд рублей. На большую сумму также подписано соглашение о возведении комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае: Фонд развития Дальнего Востока и «Национальная химическая группа» договорились инвестировать в этот проект 370,5 млрд рублей.

В разработку Наталкинского месторождения, которое будет осуществляться компанией «Полюс», инвестируют 98,5 млрд рублей, в освоение Верхне-Мунского рудного поля компанией АЛРОСА — 63 млрд рублей, также рассказал Александр Галушка.

Особо он также отметил договорённости по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и через платформу для продвижения ТОР и привлечения японских инвесторов, а также соглашения по реализации двух сельхозпроектов на сумму 17,9 млрд рублей.

Наибольший интерес ко второму Восточному экономическому форуму, по словам главы Минвостокразвития, проявили в Японии, откуда во Владивосток прибыла самая представительная делегация. Далее по количеству присутствующих следуют Китай и республика Корея. Всего на ВЭФ приехало более 3 тысяч человек из 60 стран мира, проинформирован министр развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2−3 сентября, его целью было взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также привлечение инвесторов на Дальний Восток.

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