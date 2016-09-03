Братислава, 3 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Главы МИД Евросоюза не обсуждали поэтапную отмену экономических ограничительных мер против Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает ТАСС, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после переговоров в Братиславе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы (главы МИД ЕС) не затрагивали этот вопрос, хотя он активно обсуждается сегодня в отдельных странах ЕС, в частности в Германии, — сказала она. — Мы сосредоточились на том, как добиться полного выполнения Минских соглашений».

При этом Могерини добавила, что главы МИД Германии и Франции 2 сентября «представили свои соображения по дальнейшему урегулированию конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных российских физических лиц и компаний. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против страны.