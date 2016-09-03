Волоколамск, Московская область, 3 сентября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В Подмосковье произошло ДТП с участием 5 легковых транспортных средств. Как передает «M24», в результате аварии пострадали 4 человека (трое взрослых и один ребенок).

Brady Holt Столкновение

ДТП произошло в субботу, 3 сентября, на 30 км Волоколамского шоссе.

«Столкнулись 5 машин — Mitsubishi, Cadillac, Nissan, Daewoo и Volkswagen», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi, который выехал на встречную полосу, стал виновником происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работают специальные службы.