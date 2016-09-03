Севастополь, 3 сентября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников считает, что для Севастополя параметры бюджета 2017 года будут больше объемов 2016 года — для выравнивания социальной сферы в регионе до уровня других субъектов РФ. Об этом заявил журналистам 2 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Leonid 2 Флаг Севастополя

«Бюджет Севастополя должен сохраниться в тех же объемах, что и в 2016 году только потому, что значительное количество расходных статей связаны с доведением до тех нормативов, которые есть в других субъектах: по численности врачей, по заработным платам, объектам социальной инфраструктуры. — сказал Овсянников. — Соответственно, это дает основания предполагать, что бюджет 2017 года будет не меньше, несмотря на текущие экономические сложности».Он добавил, что правительство готовит предложения по бюджету будущего года, и пока рано озвучивать какие-либо ключевые цифры: «Безусловно, минфин дал поручение подумать об оптимизации бюджета 2017 года, но мы каждую строчку доказываем счетным образом».

Он отметил, что разработка и паспортов целевых госпрограмм, которые лягут в основу бюджета 2017 года — как и сокращение их количества — увязана с процессом разработки стратегии экономического развития до 2030 года и принятия генерального плана города. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Севастополь запланировал бюджет 2016 года в объеме 36 млрд рублей, что в 2,5 раза выше бюджета 2015 года. Однако из-за «общей обстановки в стране» из проекта бюджета были исключены ряд запланированных программ и мероприятий. В итоге бюджет был 2016 года сверстан с общим объемом расходов в сумме 24,4 млрд рублей. В результате корректировок, общий объем расходов бюджета на этот год — 30,88 млрд рублей.

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