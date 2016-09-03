Дамаск, 3 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции перебросили через турецко-сирийскую границу в район деревни Аль-Раи новую колонну танков и бронетранспортеров. Об этом сообщает в субботу, 3 сентября, телерадиокомпания ВВС.

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«Около 20 танков, а также несколько бронетранспортеров пересекли турецкую границу в районе города Килис», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, турецкие танки уже ведут боевые действия против членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Сотрудники СМИ сообщают о стрельбе и клубах дыма, поднимающихся с территории Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа Вооруженные силы Турции перешли турецко-сирийскую границу и начали штурм города Джараблус. Цель военной операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооруженных формирований (Анкара считает их террористическими).

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