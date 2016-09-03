Севастополь, 3 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. При изменении некоторых положений договора аренды земельного участка мотоклубу «Ночные волки» под Севастополем, из границ участка будет исключен водный объект, возможно, что и площадь арендуемой территории будет уменьшена. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил журналистам 2 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Байкеры из «Ночных волков»

Напомним, в декабре 2015 года Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Севастополя принять меры по приведению в правовые нормы правоотношения между правительством Севастополя и мотоклубом «Ночные волки» по использованию участка земли в районе горы Гасфорта.

«При передаче земельного участка не выполнены ряд действий. К примеру, в аренду включен водный объект, гидротехническое сооружение не имеет ответственного собственника — что недопустимо», — сказал Овсянников.

Требования прокуратуры необходимо исполнить, поиск выхода из ситуации возможен путем переговоров между правительством и общественной организацией, которая, по словам главы города, заинтересована законности передачи земельного участка. Он также допустил, что площадь переданного участка может быть уменьшена.

«Это также можно обсуждать в момент устранения нарушений, которые выявила прокуратура», — добавил Овсянников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году участок 266,55 га был передан в аренду молодежной автономной организации (МАНО) «Ночные волки» сроком на 10 лет для создания спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта.

Стоимость аренды была определена на льготных условиях: байкерам предоставлена скидка в 99,9% от установленной стоимости. То есть, квадратный метр для них стоит примерно 54 копейки.

Бывший спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, который требовал разорвать договор аренды, планировал построить мегапарк в районе горы Гасфорта. Еще в 2014 году он дал задание «Агентству стратегического развития Севастополя» разработать соотвествующий проект, однако участок «достался» «Ночным волкам». Чалый планировал построить мегапарк в районе горы Гасфорта.

На участок также претендовало Балаклавское рудоуправление (БРУ), которое пыталось доказать свои права на землю в судах. Однако предприятие проиграло во всех судебных процессах